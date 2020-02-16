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في عيد الحب.. تعرف على أبرز 10 أفلام رومانسية في هوليود
الأحد 16/فبراير/2020 - 11:11 م
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لمياء علي
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تحتل الأفلام الرومانسية مكانة كبيرة واهتمام شديد من قبل الجمهور، ويميل عدد كبير منهم لمشاهدة القصص الرومانسية.
وفي عيد الحب، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز 10 أفلام رومانسية في هوليود.
فيلم Titanic
ويعتبر من أشهر الأفلام الرومانسية في هوليود، وهو من إخراج وإنتاج جيمز كاميرون.
وهو من بطولة عدد من كبار النجوم وهم "ليوناردو ديكابريو وكيت وينسليت، ممثلين شخصيتي جاك دوسن وروز ديويت بوكاتر، وهما من طبقات اجتماعية مختلفة وقعوا في الحب على متن الرحلة الأولى لعام 1912 لسفينة آر إم إس تايتانك.
The Note Book
وتدور قصته حول الفتاة (آلي) التي تقع في حب الشاب (نوح) عندما يتقابلان في أحد المهرجانات، ويتم التفريق بينهما بسبب أن نوح فقير.
The Vow
وهنا تدور أحداث الفيلم حول زوجة تدعى بيجي وتتعرض لحادث سيارة أليم وتدخل في غيبوبة وبعدها تفقد الذاكرة ويقوم زوجها يالتعرف عليها من جديد حتى تتذكره.
فيلم Twilight
ويعني الشفق وهو من أشهر الأفلام الخيالية الرومانسية وأصدر عام 2008، وتدور أحداثه حول فتاة في سن المراهقة وتتعرض للوقوع في عشق مصاص دماء.
Sweet November
وتدور أحداث الفيلم في مدينة سان فرانسيسكو حول وجود رجل الإعلانات المغرور نيلسون موس “كيانو ريفز” والذي يتسم بشخصية عقلانية ويكرس كل اهتمامه لعمله فقط، إلى أن تراهن عليه إحدى الفتيات وتكسر هذا الغرور ويقع في حبها.
The Theory of Everything
وحقق هذا الفيلم نجاحات كبيرة وحصل على المرتبة الثامنة، وتدور أحداثه حول عالم فيزياء شهير، يدعى ستيفين هوكينغ، ويتزوج بشكل سريع، ولكن سعادته لاتدوم ويكتشف إصابته بمرض خطير.
Boys Don’t Cry
ويعتبر فيلم بويز دونت كراي من أفضل الأفلام الرومانسية واحتل المرتبة السابعة، وهو من بطولة هيلاري سوانك وكلو سيفيني، وتدور أحداثه حول فتاة تكره كونها أنثى، وتتحول لرجل.
Beautiful Mind
ويحتل هذا الفيلم المرتبة الخامسة من بين أفضل الأفلام الرومانسية، وتدور أحداثه حول عالم رياضيات يتوهم أن هناك ضابط مخابرات يزوره ويعيش في عالم افتراضي وبعدها يتعالج نفسيًا.
Walk The Line
وتدور أحداثه حول قصة حياة رجل يحب فتاة، ويعشق الموسيقى منذ الصغر، وهو من بطولة جوني كاش وجون كارتر.
Mrs. Soffel
وجاء هذا الفيلم المميز في المرتبة الأولى، وهو حارس سجن في مقاطعة أليجني، يشتهر بقسوته وأنه عديم المشاعر، وأثرت قسوته على علاقته بزوجته، وابنائه، الفيلم بطولة ديان كيتون وميل جيبسون وماثيو مودين.
وفي عيد الحب، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز 10 أفلام رومانسية في هوليود.
فيلم Titanic
ويعتبر من أشهر الأفلام الرومانسية في هوليود، وهو من إخراج وإنتاج جيمز كاميرون.
وهو من بطولة عدد من كبار النجوم وهم "ليوناردو ديكابريو وكيت وينسليت، ممثلين شخصيتي جاك دوسن وروز ديويت بوكاتر، وهما من طبقات اجتماعية مختلفة وقعوا في الحب على متن الرحلة الأولى لعام 1912 لسفينة آر إم إس تايتانك.
The Note Book
وتدور قصته حول الفتاة (آلي) التي تقع في حب الشاب (نوح) عندما يتقابلان في أحد المهرجانات، ويتم التفريق بينهما بسبب أن نوح فقير.
The Vow
وهنا تدور أحداث الفيلم حول زوجة تدعى بيجي وتتعرض لحادث سيارة أليم وتدخل في غيبوبة وبعدها تفقد الذاكرة ويقوم زوجها يالتعرف عليها من جديد حتى تتذكره.
فيلم Twilight
ويعني الشفق وهو من أشهر الأفلام الخيالية الرومانسية وأصدر عام 2008، وتدور أحداثه حول فتاة في سن المراهقة وتتعرض للوقوع في عشق مصاص دماء.
Sweet November
وتدور أحداث الفيلم في مدينة سان فرانسيسكو حول وجود رجل الإعلانات المغرور نيلسون موس “كيانو ريفز” والذي يتسم بشخصية عقلانية ويكرس كل اهتمامه لعمله فقط، إلى أن تراهن عليه إحدى الفتيات وتكسر هذا الغرور ويقع في حبها.
The Theory of Everything
وحقق هذا الفيلم نجاحات كبيرة وحصل على المرتبة الثامنة، وتدور أحداثه حول عالم فيزياء شهير، يدعى ستيفين هوكينغ، ويتزوج بشكل سريع، ولكن سعادته لاتدوم ويكتشف إصابته بمرض خطير.
Boys Don’t Cry
ويعتبر فيلم بويز دونت كراي من أفضل الأفلام الرومانسية واحتل المرتبة السابعة، وهو من بطولة هيلاري سوانك وكلو سيفيني، وتدور أحداثه حول فتاة تكره كونها أنثى، وتتحول لرجل.
Beautiful Mind
ويحتل هذا الفيلم المرتبة الخامسة من بين أفضل الأفلام الرومانسية، وتدور أحداثه حول عالم رياضيات يتوهم أن هناك ضابط مخابرات يزوره ويعيش في عالم افتراضي وبعدها يتعالج نفسيًا.
Walk The Line
وتدور أحداثه حول قصة حياة رجل يحب فتاة، ويعشق الموسيقى منذ الصغر، وهو من بطولة جوني كاش وجون كارتر.
Mrs. Soffel
وجاء هذا الفيلم المميز في المرتبة الأولى، وهو حارس سجن في مقاطعة أليجني، يشتهر بقسوته وأنه عديم المشاعر، وأثرت قسوته على علاقته بزوجته، وابنائه، الفيلم بطولة ديان كيتون وميل جيبسون وماثيو مودين.
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