Advertisements
Advertisements
Advertisements

في عيد الحب.. تعرف على أبرز 10 أفلام رومانسية في هوليود

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:11 م
Advertisements
تيتنك
تيتنك
لمياء علي
Advertisements
تحتل الأفلام الرومانسية مكانة كبيرة واهتمام شديد من قبل الجمهور، ويميل عدد كبير منهم لمشاهدة القصص الرومانسية.

وفي عيد الحب، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز 10 أفلام رومانسية في هوليود.

فيلم Titanic

ويعتبر من أشهر الأفلام الرومانسية في هوليود، وهو من إخراج وإنتاج جيمز كاميرون.

وهو من بطولة عدد من كبار النجوم وهم "ليوناردو ديكابريو وكيت وينسليت، ممثلين شخصيتي جاك دوسن وروز ديويت بوكاتر، وهما من طبقات اجتماعية مختلفة وقعوا في الحب على متن الرحلة الأولى لعام 1912 لسفينة آر إم إس تايتانك.

The Note Book

وتدور قصته حول الفتاة (آلي) التي تقع في حب الشاب (نوح) عندما يتقابلان في أحد المهرجانات، ويتم التفريق بينهما بسبب أن نوح فقير.

The Vow

وهنا تدور أحداث الفيلم حول زوجة تدعى بيجي وتتعرض لحادث سيارة أليم وتدخل في غيبوبة وبعدها تفقد الذاكرة ويقوم زوجها يالتعرف عليها من جديد حتى تتذكره.

فيلم Twilight

ويعني الشفق وهو من أشهر الأفلام الخيالية الرومانسية وأصدر عام 2008، وتدور أحداثه حول فتاة في سن المراهقة وتتعرض للوقوع في عشق مصاص دماء.

Sweet November

وتدور أحداث الفيلم في مدينة سان فرانسيسكو حول وجود رجل الإعلانات المغرور نيلسون موس “كيانو ريفز” والذي يتسم بشخصية عقلانية ويكرس كل اهتمامه لعمله فقط، إلى أن تراهن عليه إحدى الفتيات وتكسر هذا الغرور ويقع في حبها.

The Theory of Everything

وحقق هذا الفيلم نجاحات كبيرة وحصل على المرتبة الثامنة، وتدور أحداثه حول عالم فيزياء شهير، يدعى ستيفين هوكينغ، ويتزوج بشكل سريع، ولكن سعادته لاتدوم ويكتشف إصابته بمرض خطير.

Boys Don’t Cry


ويعتبر فيلم بويز دونت كراي من أفضل الأفلام الرومانسية واحتل المرتبة السابعة، وهو من بطولة هيلاري سوانك وكلو سيفيني، وتدور أحداثه حول فتاة تكره كونها أنثى، وتتحول لرجل.

Beautiful Mind

ويحتل هذا الفيلم المرتبة الخامسة من بين أفضل الأفلام الرومانسية، وتدور أحداثه حول عالم رياضيات يتوهم أن هناك ضابط مخابرات يزوره ويعيش في عالم افتراضي وبعدها يتعالج نفسيًا.

Walk The Line

وتدور أحداثه حول قصة حياة رجل يحب فتاة، ويعشق الموسيقى منذ الصغر، وهو من بطولة جوني كاش وجون كارتر.

Mrs. Soffel

وجاء هذا الفيلم المميز في المرتبة الأولى، وهو حارس سجن في مقاطعة أليجني، يشتهر بقسوته وأنه عديم المشاعر، وأثرت قسوته على علاقته بزوجته، وابنائه، الفيلم بطولة ديان كيتون وميل جيبسون وماثيو مودين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام مصرية اخبار الفن أفلام جديدة

أخبار تهمك

خطوة مفاجئة من الأهلي ضد بكاري جاساما قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 10 ساعة

هاني شاكر: محمد رمضان لم يعر اهتماما لنقابة المهن الموسيقية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صفحات المساجد عبر "فيسبوك" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بويول يحدد موعد إعتزال ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الأحد 16-2-2020

منذ ساعة و 21 دقيقة

أهم أخبار الأهلي اليوم الأحد: أزمة تضرب الفريق قبل السوبر.. ومباراة صن داونز تقترب من "ستاد الرعب"..وتحذير إنجليزي من مشاركة "الساحر" أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة نقل مباراة الأهلي وصن داونز لملعب القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر رابط ماتش Real يلا شوت PLUS رابط مباراة ريال مدريد NOW

منذ ساعتين و 5 دقيقة

حسن شاكوش يخرج عن صمته ويرد على نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 3 ساعات

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ حوالي 5 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

٧ أفلام تعوضك عن الحبيب الغائب في الفلانتين

Happy Valentine Day .. استقبل عيد الحب بسهرة مع 5 أفلام

قصص غرامية تجمع ستيف كاريل وجوليان مور .. "نتفليكس" تعلن عن أفلام جديدة لمشاهدتها فى عيد الحب "الفلانتين"

الإطلالة الأولى لنواه سينتينيو من فيلمه الجديد "The Perfect Date"

كيت وينسليت تشارك في النسخة الجديدة من "Black Beauty"

شاه روخ خان يحتفل بمرور 24 عاما على طرح فيلم "Dilwale Dulhania Le Jayenge"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

11:31 م

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صفحات المساجد عبر "فيسبوك" (فيديو)

11:03 م

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

08:17 م

أخبار برشلونة اليوم الأحد 16-2-2020

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status