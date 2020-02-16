في عيد الحب.. تعرف على أبرز 10 أفلام رومانسية في هوليود

فيلم Titanic



The Note Book



The Vow



فيلم Twilight



Sweet November



The Theory of Everything



Boys Don’t Cry



Beautiful Mind



Walk The Line



Mrs. Soffel



وجاء هذا الفيلم المميز في المرتبة الأولى، وهو حارس سجن في مقاطعة أليجني، يشتهر بقسوته وأنه عديم المشاعر، وأثرت قسوته على علاقته بزوجته، وابنائه، الفيلم بطولة ديان كيتون وميل جيبسون وماثيو مودين.





تحتل الأفلام الرومانسية مكانة كبيرة واهتمام شديد من قبل الجمهور، ويميل عدد كبير منهم لمشاهدة القصص الرومانسية.وفي عيد الحب، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز 10 أفلام رومانسية في هوليود.ويعتبر من أشهر الأفلام الرومانسية في هوليود، وهو من إخراج وإنتاج جيمز كاميرون.وهو من بطولة عدد من كبار النجوم وهم "ليوناردو ديكابريو وكيت وينسليت، ممثلين شخصيتي جاك دوسن وروز ديويت بوكاتر، وهما من طبقات اجتماعية مختلفة وقعوا في الحب على متن الرحلة الأولى لعام 1912 لسفينة آر إم إس تايتانك.وتدور قصته حول الفتاة (آلي) التي تقع في حب الشاب (نوح) عندما يتقابلان في أحد المهرجانات، ويتم التفريق بينهما بسبب أن نوح فقير.وهنا تدور أحداث الفيلم حول زوجة تدعى بيجي وتتعرض لحادث سيارة أليم وتدخل في غيبوبة وبعدها تفقد الذاكرة ويقوم زوجها يالتعرف عليها من جديد حتى تتذكره.ويعني الشفق وهو من أشهر الأفلام الخيالية الرومانسية وأصدر عام 2008، وتدور أحداثه حول فتاة في سن المراهقة وتتعرض للوقوع في عشق مصاص دماء.وتدور أحداث الفيلم في مدينة سان فرانسيسكو حول وجود رجل الإعلانات المغرور نيلسون موس “كيانو ريفز” والذي يتسم بشخصية عقلانية ويكرس كل اهتمامه لعمله فقط، إلى أن تراهن عليه إحدى الفتيات وتكسر هذا الغرور ويقع في حبها.وحقق هذا الفيلم نجاحات كبيرة وحصل على المرتبة الثامنة، وتدور أحداثه حول عالم فيزياء شهير، يدعى ستيفين هوكينغ، ويتزوج بشكل سريع، ولكن سعادته لاتدوم ويكتشف إصابته بمرض خطير.ويعتبر فيلم بويز دونت كراي من أفضل الأفلام الرومانسية واحتل المرتبة السابعة، وهو من بطولة هيلاري سوانك وكلو سيفيني، وتدور أحداثه حول فتاة تكره كونها أنثى، وتتحول لرجل.ويحتل هذا الفيلم المرتبة الخامسة من بين أفضل الأفلام الرومانسية، وتدور أحداثه حول عالم رياضيات يتوهم أن هناك ضابط مخابرات يزوره ويعيش في عالم افتراضي وبعدها يتعالج نفسيًا.وتدور أحداثه حول قصة حياة رجل يحب فتاة، ويعشق الموسيقى منذ الصغر، وهو من بطولة جوني كاش وجون كارتر.