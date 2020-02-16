Advertisements
Advertisements
Advertisements

لطيفة تطرح أغنية "دمرت اللي ما يتدمر" على "يوتيوب"

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:06 م
Advertisements
لطيفة
لطيفة
رشا عادل
Advertisements
طرحت الفنانة لطيفة، أغنية"دمرت اللي ما يتدمر" على طريقة الفيديو كليب،على حسابها الرسمي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشرت لطيفة، مقطع فيديو جديد من الأغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت التونسية، على مقطع الفيديو قائلة:"دمرت اللي ما يدمر كسرت اللي ما يتكسر افورت اللي ما يتافورة وبتتشرط تتأمر".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات حبيت يا لطوف الأغنية تحفة" وأضاف آخر "دمرتينا بنجاحك الساحق يانجمة الوطن العربي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"تجنن".

ويذكر أن آخر أغنية طرحتها من البومها الجديد تحمل اسم"أقوى واحده"، وطرحتها على طريقة الفيديو الكليب، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام مصرية اخبار الفن أفلام جديدة

أخبار تهمك

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بويول يحدد موعد إعتزال ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

هاني شاكر: محمد رمضان لم يعر اهتماما لنقابة المهن الموسيقية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. حقيقة نقل مباراة الأهلي وصن داونز لملعب القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

منذ حوالي 6 ساعات

حسن شاكوش يخرج عن صمته ويرد على نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ حوالي 5 ساعات

أهم أخبار الأهلي اليوم الأحد: أزمة تضرب الفريق قبل السوبر.. ومباراة صن داونز تقترب من "ستاد الرعب"..وتحذير إنجليزي من مشاركة "الساحر" أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر رابط ماتش Real يلا شوت PLUS رابط مباراة ريال مدريد NOW

منذ ساعتين

خطوة مفاجئة من الأهلي ضد بكاري جاساما قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صفحات المساجد عبر "فيسبوك" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

أخبار برشلونة اليوم الأحد 16-2-2020

منذ ساعة و 20 دقيقة

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

منذ 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

هكذا هنأت لطيفة سميرة سعيد بأغنيتها الجديدة "سوبر مان" (فيديو)

أنور الأمين يطرح أغنيتين في كليب واحد (فيديو)

فستان مكشوف الصدر.. لطيفة تتألق في أحدث ظهور لها (صورة)

فنانة شهيرة تقوم بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة (صور)

لطيفة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية التونسية

لطيفة تعلن اتخاذها الإجراءات القانونية ضد من يعيد توزيع أغانيها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

11:31 م

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صفحات المساجد عبر "فيسبوك" (فيديو)

11:03 م

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

08:17 م

أخبار برشلونة اليوم الأحد 16-2-2020

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status