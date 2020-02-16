لطيفة تطرح أغنية "دمرت اللي ما يتدمر" على "يوتيوب"

طرحت الفنانة لطيفة، أغنية"دمرت اللي ما يتدمر" على طريقة الفيديو كليب،على حسابها الرسمي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



ونشرت لطيفة، مقطع فيديو جديد من الأغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت التونسية، على مقطع الفيديو قائلة:"دمرت اللي ما يدمر كسرت اللي ما يتكسر افورت اللي ما يتافورة وبتتشرط تتأمر".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات حبيت يا لطوف الأغنية تحفة" وأضاف آخر "دمرتينا بنجاحك الساحق يانجمة الوطن العربي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"تجنن".



ويذكر أن آخر أغنية طرحتها من البومها الجديد تحمل اسم"أقوى واحده"، وطرحتها على طريقة الفيديو الكليب، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".