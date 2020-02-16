تعرف على موعد حفل عاصي الحلاني بمهرجان الفجيرة

يستعد النجم عاصي الحلاني، لإحياء حفلاً غنائياً بمهرجان "الفجيرة"، يوم الجمعة الموافق 21 فبرابر بمسرح الكورنيش الرئيسي.



حيث نشر عاصي منذ قليل البوستر الدعائي للحفل عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، يقدم الفنان عاصي الحلاني يوم الجمعة 21 فبراير علي مسرح الكورنيش الرئيسي الساعة العاشرة والنصف مساءً، الفجيرة يجمعنا".



لاق البوستر إعجاب الكثير ومن أبرز التعليقات "رح تنورنا يا عاصي، بالتوفيق يا غالي".



يشار أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني يشارك حاليًا في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز" ، الذي يعرض حاليًا على قناة" إم بي سي"، ويشاركه في عضوية لجنة التحكيم الفنان محمد حماقي، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.