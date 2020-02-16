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مظاهرات عراقية لترشيح "ناشط بارز" لرئاسة الحكومة الجديدة

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:04 م
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بوابة الفجر
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اندلعت تظارهات عراقية جديدة في مدينة كربلاء، مساء اليوم الأحد، للمطالبة بتكليف ناشط بارز بتشكيل حكومة جديدة، بدلًا من محمد توفيق علاوي الذي اختارته الأحزاب الحاكمة، ووعد بالإعلان عن تشكيلته الحكومية خلال هذا الأسبوع.

ورفع المتظاهرون صور الصيدلي المتدرب علاء الركابي، الذي تحول إلى أحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية مع قيادته للتظاهرات في مدينة الناصرية جنوب بغداد.

وكان الصيدلي المتدرب علاء الركابي، الذي يتابعه عشرات آلاف العراقيين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وينشر باستمرار تسجيلات مصورة تحظى بمشاهدة واسعة، دشن مؤخرًا استفتاء بين المتظاهرين في الجنوب وفي بغداد؛ لتحديد ما إذا كانوا يريدونه رئيسا للوزراء.

وكان الركابي قد قال يوم الخميس الماضي في آخر تسجيلاته، إنه سيقبل تولي المنصب في حال "كان رأي الشعب ذلك"، مضيفاً: "لا طمع لي بمنصب رئيس الوزراء، ولا يمثل لي أي قيمة ولا أنظر إليه على أنه منصب أو غنيمة بل أنه مكان بمسؤولية عظيمة".

وقال الطالب سيف الحسناوي، في التظاهرة بكربلاء: إنّه "شارك ليعلن عن تأييده لمرشح الشعب الدكتور علاء الركابي"، وأكّد الطالب حسن القزويني أن لدى المتظاهرين "مجموعة مطالب بينها رئيس وزراء مستقل وغير تابع لأي حزب هو الدكتور علاء الركابي".

وقبل الركابي، قدّم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي، المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ترشيحه رسمياً إلى رئيس الجمهورية، لكنه لم يتلق أي جواب.

ويذكر أن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، قد أعلن يوم السبت الماضي، أنه سيطرح خلال أيام تشكيلته الحكومية المنتظرة، متعهدا أن تكون "مستقلة" ومن دون تدخل الأطراف السياسية، وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وأمام علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، حتى الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها في البرلمان، بحسب الدستور، علما أن مجلس النواب لم يعلن بعد عن انعقاد جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل.

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