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غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:33 م
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قطع المياه
قطع المياه
الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة اعتبارًا من الثانية عشرة مساء يوم غدٍ، الإثنين، الموافق 17 /2 /2020 وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 2020 .

والمناطق هي: "حي الوراق - حي شمال الجيزة – حي العجوزة - حي بولاق الدكرور". 

وقالت الشركة أن قطع الخدمة يأتي نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية، وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
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