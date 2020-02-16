عاجل.. إصابة 40 أمريكيًا بـ"كورونا" على متن السفينة "دايموند برنسيس"

أعلنت مصادر رسمية، مساء اليوم الأحد، إصابة 40 أمريكيًا ممن كانوا على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" قبالة ساحل اليابان بفيروس "كورونا" الجديد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من مساء اليوم، أنه سيتم عملية إخراج المواطنين الأمريكيين وأسرهم من السفينة السياحية قبالة ساحل اليابان، الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، والتي تأكد إصابة أكثر من 200 على متنها بفيروس كورونا الجديد.





ومن المقرر توفير مقاعد لقرابة 380 شخصًا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة، وتم وضع السفينة في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، عند وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من شهر فبراير الجاري، بعدما ثبت إصابة رجل كان على متنها وهبط إلى هونج كونج بالفيروس.





ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكد إصابة 218 منهم بفيروس كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى، وأعلنت دول أخرى من بينها إيطاليا وكوريا الجنوبية وكندا، أنها سترسل طائرات لإجلاء مواطنيها من السفينة.