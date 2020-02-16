الصين تطلق إنتاج أول علاج محتمل لفيروس كورونا

أعلنت حكومة مدينة تايتشو الصينية، أن إنتاج أول علاج قد يكون فعالا في علاج فيروس كورونا الجديد بدأ في مقاطعة تشجيانج بشرق الصين، اليوم الأحد.





وقالت الحكومة: "في 15 فبراير، تلقى العقار الذي طورته شركة Zhejiang Hisun Pharmaceutical موافقة رسمية من إدارة الدولة للغذاء والدواء لدخول السوق"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وأضافت: "هذا هو أول دواء في البلاد خلال فترة ظهور النوع الجديد من فيروس كورونا يحصل على موافقة رسمية لإدراجه في قائمة الأدوية التي يمكن أن تكون فعالة في علاج النوع الجديد من فيروس كورونا. الإنتاج بدأ اليوم الأحد".





ووفقًا للحكومة، العلاج كان معروفًا في السابق كان يعرف باسم favipiravir أو avigan.





في أوائل شهر فبراير، قال المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية، إن ريمسيفير وفافيبيرافير يمكن أن يصبحا علاجًا محتملاً لفيروس كورونا.





وأضافت، أن الخبراء الصينيين بدأوا ايضا اختبارات على الحيوانات لعدد من لقاحات فيروس كورونا.





تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر وانتشرت منذ ذلك الحين إلى أكثر من 25 دولة.



