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محافظ كفرالشيخ يشهد احتفالية اليوم العلمي لأمراض الدم

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:26 م
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اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين
عمرو الشامي
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قال الدكتور محمد كمال بسام، مدير مستشفى العبور، إن سر نجاح منظومة التأمين الصحي بكفرالشيخ، دعم محافظ كفرالشيخ للمنظومة واهتمامه بجميع عناصرها، واتقان العاملين وحراس الأمن والتمريض والأطباء لدروهم المنوط بهم.


جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العلمي لأمراض الدم بفرع كفرالشيخ للتأمين الصحي، للتوعية بأمراض الدم، وذلك بحضور اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة نجلاء شاهين، مستشار رئيس الهيئة لأمراض الدم للأطفال، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد فرج قاسم، مدير عام فرع كفرالشيخ للتأمين الصحي، والدكتور محمد كمال بسام، مدير مستشفى العبور.

في بداية كلمته، رحب اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ بالحضور، مشيدًا بجهود العاملين بالمستشفى ومعهد التمريض المشترك، لافتًا بتوفير الأطباء للمرضى ومساعدتهم والعمل على راحتهم، قائلا إن "المستشفى نقطة مضيئة بالمنظومة الصحية".
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