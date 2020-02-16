Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:17 م
Advertisements
حمو بيكا وهاني شاكر
حمو بيكا وهاني شاكر
اماني سلام
Advertisements
أصدر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات.

وجاء نص القرار الآتي:

"على جميع المنشآت السياحة والبواخر النيلية والملاهي بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربين المهرجانات

وأضاف "ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بما في ذلك قرار بعدم التعامل مع المنشآت المخالفة لهذا القرار".

وذلك على خلفية موجة الغضب التي حدثت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركة الفنانين حسن شاكوش وعمر كمال في حفل استاد القاهرة الدولي الذي أقيم يوم الجمعة الماضي احتفالا بعيد الحب وشارك به الفنانون تامر حسني، نانسي عجرم، وائل جسار، وبهاء سلطان وغيرهم.

ورغم أن حسن شاكوش وعمر كمال أصدروا نسخة جديدة من أغنية "بنت الجيران" بعد حذف جملة حشيش وخمور" التي أثارت غضب الجمهور على السوشيال ميديا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام حفل الاستاد بنت الجيران افلام مصرية اخبار الفن أفلام جديدة

أخبار تهمك

أسطورة البرازيل مشيدا بنجم ليفربول: يستحق الكرة الذهبية

منذ ساعة و 12 دقيقة

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

منذ 19 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تقارير: جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة نقل مباراة الأهلي وصن داونز لملعب القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة.. مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأمن يبدي موافقة على رفع أعداد جماهير الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. يوفنتوس يضحى بثنائي الفريق لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة.. هيدرسفيلد يُحذر الأهلي من مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تحرك من اتحاد الكرة لاستدعاء صلاح لأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من مورينيو على عقوبة مانشستر سيتي

منذ ساعة و 17 دقيقة

منافسة إنجليزية قوية لضم نجم ريال مدريد في الصيف

منذ ساعة و 20 دقيقة

صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أول رد لـ حمو بيكا بعد شائعة وفاته: "مؤامرة ضدي" (فيديو)

حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران لمدين بعد سرقة لحن أغنية "حاجة مستخبية"

حسن شاكوش يتصدر "الساوند كلاوند" بـ"ببنت الجيران وشمس المجرة"

"بنت الجيران" تتصدر مؤشر البحث "تويتر"

"كان فاكرني حمو بيكا".. عمر كمال يكشف لـ"الفجر الفني" سر غضبه من شاكوش

تامر حسني يستهل حفل ستاد القاهرة بأنغام "يابنت الإيه"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

08:17 م

مفاجأة.. مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد

07:24 م

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

01:50 م

صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status