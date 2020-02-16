هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

أصدر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات.





وجاء نص القرار الآتي:





" على جميع المنشآت السياحة والبواخر النيلية والملاهي بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربين المهرجانات





وأضاف "ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بما في ذلك قرار بعدم التعامل مع المنشآت المخالفة لهذا القرار".





وذلك على خلفية موجة الغضب التي حدثت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركة الفنانين حسن شاكوش وعمر كمال في حفل استاد القاهرة الدولي الذي أقيم يوم الجمعة الماضي احتفالا بعيد الحب وشارك به الفنانون تامر حسني، نانسي عجرم، وائل جسار، وبهاء سلطان وغيرهم.





ورغم أن حسن شاكوش وعمر كمال أصدروا نسخة جديدة من أغنية "بنت الجيران" بعد حذف جملة حشيش وخمور" التي أثارت غضب الجمهور على السوشيال ميديا.



