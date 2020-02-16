"الأرصاد": سحب رعدية وأتربة على مناطق بالمملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس غد الاثنين، لافتة إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة، مع تكوُّن سحب رعدية ممطرة على المرتفعات.





وقالت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، في بيان لها: "يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض)، وعلى منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها".





ولفتت هيئة الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة وشرقها.





وبالنسبة إلى البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون رياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وأن تكون حالته متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الجنوبي.





أما الخليج العربي، فأشارت الهيئة إلى أن رياحه السطحية ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالته متوسطة الموج.