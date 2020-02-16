أستاذ أمراض صدرية: "متخافوش من الكورونا ظهرت قبل كده وعدت"

قال الدكتور حسام حسني أستاذ أمراض الصدر بطب قصر العيني، إنه لا داعي للذعر والقلق من فيروس الكورونا، حيث يجب فقط الحذر منه، معلقا: "مش عايزين نخاف ظهرت قبل كده وعدت".



وأشار "حسني"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن نسبة الوفيات لا تتخطى 2% من الحالات المصابة، وهى نسبة ليست مخيفة، موضحا أن 28 دولة أصيبت بالفيروس ولكن أغلبهم في شرق أسيا.



وأوضح أستاذ أمراض الصدر، أن القىء والإسهال واحمرار العينين وارتفاع درجات الحرارة من أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك 5 أمور يجب الحفاظ عليها لرفع درجة المناعة، منها النوم الجيد، وعدم التعرض لتيارات هوائية متقلبة، والأكل السليم، وأخيرا أن يتواجد الشخص في بيئة نظيفة خالية من التلوث.

