"الأسد": الدول المعادية لسوريا تواصل الدفاع عن الإرهابيين

صرح الرئيس السوري، بشار الأسد، بأن الدول المعادية لسوريا تواصل الدفاع عن الإرهابيين، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للرئيس، اليوم الأحد.





وكما جاء في بيان الخدمة الصحفية، قال"الأسد"، خلال لقائه مع علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإيراني: "الدول المعادية لسوريا تواصل الدفاع عن الإرهابيين الذين يستخدمون المدنيين دروعاً حية"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وحسب "سبوتنيك"، أعرب رئيس الدولة السورية مرة أخرى عن تصميمه على طرد الإرهابيين من بلاده.





وقال علي لاريجاني، إن إيران ستواصل دعمها للحرب السورية ضد الإرهاب، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشعب السوري من تحرير أرضه.





في وقت سابق من اليوم، قبل رحلته إلى دمشق، قال "لاريجاني"، إن سوريا أظهرت أن محور المقاومة - مجال نفوذ إيران في الشرق الأوسط - يسعى إلى "أهداف جيدة".





قوبلت حملة الحكومة السورية لاستعادة السيطرة على آخر محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون بمقاومة من تركيا، التي تحتفظ بوجود قوي في المنطقة.





في اليوم السابق، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوات الحكومية السورية بالانسحاب الفوري من المناطق القريبة من مراكز المراقبة التركية في إدلب.





تصاعد الوضع في إدلب في الأسابيع الأخيرة بعد تعرض الوحدات العسكرية التركية لإطلاق النار من القوات الحكومية السورية، وإسقاط طائرتي هليكوبتر سوريتين.



