Advertisements
Advertisements
Advertisements

متحدث الوزراء: مسلات مصر تم نقلها لأوروبا

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:11 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد اليوم ميدان التحرير، وتم وضع مسلة في الميدان.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن المسلة التى تم وضعها فى الميدان تعتبر أكبر مسلة تم العثور عليها؛ لأن معظمم مسلات مصر تم نقلها لأوروبا في القرن الـ 18 و19.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المسلات الجميلة تزين ميادين أوروبا ولا يوجد مسلات كبيرة بمصر، متابعا: "المسلة التى تم العثور عليها جاءت بعد جهد كبير جدا"، معقبا: "ليس من المعقول أن تكون ميادين العالم مزينة بالمسلات ومصر لا يوجد مسلات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميدان التحرير مسلات مصر مجلس الوزراء رئيس الوزراء

أخبار تهمك

صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح

منذ ساعة و 8 دقيقة

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ أقل من ساعتين

أسطورة البرازيل مشيدا بنجم ليفربول: يستحق الكرة الذهبية

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. حقيقة نقل مباراة الأهلي وصن داونز لملعب القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. يوفنتوس يضحى بثنائي الفريق لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعليق مثير من مورينيو على عقوبة مانشستر سيتي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة.. هيدرسفيلد يُحذر الأهلي من مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير: جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

الأمن يبدي موافقة على رفع أعداد جماهير الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول تحرك من اتحاد الكرة لاستدعاء صلاح لأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

منافسة إنجليزية قوية لضم نجم ريال مدريد في الصيف

منذ ساعة و 22 دقيقة

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

خاص للفجر| الآثار تبحث وضع مسلة بميدان التحرير ومسلة المطار مرشحة للنقل

أحمد بدران: مصر تشهد حاليًا العصر الذهبي للاهتمام بالآثار (فيديو)

شاهد مسلة الملك رمسيس الثاني في مقرها الجديد بمدينة العلمين

مسلة فرعونية و4 كباش وزراعات للنخيل تزين ميدان التحرير

من صاحب فكرة نقل المسلة الفرعونية إلى ميدان التحرير؟

رئيس المقاولون العرب يكشف تفاصيل تطوير ميدان التحرير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

08:17 م

مفاجأة.. مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد

07:24 م

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

01:50 م

صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status