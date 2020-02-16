متحدث الوزراء: مسلات مصر تم نقلها لأوروبا



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن المسلة التى تم وضعها فى الميدان تعتبر أكبر مسلة تم العثور عليها؛ لأن معظمم مسلات مصر تم نقلها لأوروبا في القرن الـ 18 و19.



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المسلات الجميلة تزين ميادين أوروبا ولا يوجد مسلات كبيرة بمصر، متابعا: "المسلة التى تم العثور عليها جاءت بعد جهد كبير جدا"، معقبا: "ليس من المعقول أن تكون ميادين العالم مزينة بالمسلات ومصر لا يوجد مسلات".



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المسلات الجميلة تزين ميادين أوروبا ولا يوجد مسلات كبيرة بمصر، متابعا: "المسلة التى تم العثور عليها جاءت بعد جهد كبير جدا"، معقبا: "ليس من المعقول أن تكون ميادين العالم مزينة بالمسلات ومصر لا يوجد مسلات".

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد اليوم ميدان التحرير، وتم وضع مسلة في الميدان.