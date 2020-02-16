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وزير الرياضة يلتقي مع رئيس النادي المصري

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:05 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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التقى اليوم الأحد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع المهندس سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، وتناول اللقاء العديد من المحاور الهامة المتعلقة بالنادي المصري وكان في مقدمتها إقامة المباراة المقبلة التي سيخوضها النادي المصري ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية ووضع الحلول المقترحة والمناسبة لها.

وتطرق لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس النادي المصري إلى الإجراءات الخاصة بالبدء في إنشاء الاستاد والتي تتم بالتنسيق مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومختلف الجهات المعنية
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