"روحاني": سنتفاوض فقط مع واشنطن إذا عادت إلى الاتفاق النووي

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن طهران ستجلس فقط مع واشنطن إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وأن تلغي العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن طهران ستجلس فقط مع واشنطن إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وأن تلغي العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وقال "روحاني" للصحفيين في طهران، اليوم الاحد: "لن تتفاوض إيران أبدًا تحت الضغط ... لن نستسلم أبدًا للضغوط الأمريكية ولن نتفاوض من موقف ضعيف. أقصى ضغط لأمريكا على إيران محكوم عليه بالفشل"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال "روحاني" للصحفيين في طهران، اليوم الاحد: "لن تتفاوض إيران أبدًا تحت الضغط ... لن نستسلم أبدًا للضغوط الأمريكية ولن نتفاوض من موقف ضعيف. أقصى ضغط لأمريكا على إيران محكوم عليه بالفشل"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".