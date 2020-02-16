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"الوزراء": مصانع الشباب تصدر منتجاتها إلى ألمانيا (فيديو)

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:04 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإنشاء 4500 مصنع صغير منتشرين في إنحاء الجمهورية يتم تخصيصهم إلى الشباب بقروض ميسرة سواء بحق الانتفاع أو البيع النهائي.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن المصانع تم توزيعها على 13 تجمع صناعي منهم تجمعات في الصعيد وتجمعات في الوجه البحري ومدن القناة.

وأشار إلى أن إنشاء 4500 مصنع يأتي في إطار تحفيز الدولة للصناعة وتشجيع القطاع الصناعي، لافتُا إلى أن هناك مرونة كاملة للشباب في شراء المصانع.

واستطرد قائلًا: "أحد هذه المصانع بدأ العمل وأصبح يصدر منتجه إلى ألمانيا حيث ينتج بنطلونات "الجينز"، لافتا إلى أن منتجه لا يباع للسوق المحلي ولكنه مخصص للتصدير بعملة اليورو؛ وهو ما يعود على الدولة بتوفير العملة الصعبة.

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدولة تعمل على إنشاء 11 منطقة استثمارية بعدد من محافظات الجمهورية.
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الكلمات المفتاحية

مصانع الشباب مجلس الوزراء ألمانيا

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