حسام البدري يعتذر عن حضور السوبر المصري

قرر حسام البدري البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى عدم حضور مباراة السوبر المصري والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير بين الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

واعتذر المدير الفنى لمنتخب مصر عن عدم حضوره للمباراة التى ستجمع بين قطبي الكرة المصرية على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويذكر أن حسام البدري إجتمع اليوم مع جهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي داخل الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل وضع الرتوش الأخيرة قبل معسكر مارس القادم.

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهتى توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.