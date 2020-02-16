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انتهاء المحطة الثامنة لبرنامج "مودّة" بجامعة جنوب الوادى

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:00 م
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البرنامج
البرنامج
آيات عامر
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تختتم اليوم فعاليات ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، في إطار خطة التعميم التدريجية لتنفيذ تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" داخل الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة. التضامن الإجتماعى.

وأكدت رندا فارس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الإجتماعى، أن ورشة العمل التى استمرت علي مدار يومين شارك فيها 30 عضوا من هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى وأنه مع نهاية التيرم الدراسى الحالي سيتم تنفيذ ١٠٠ تدريب لاستهداف ٥٠٠٠ طالب وطالبة.

وأوضحت فارس، أن الهدف من تدريب المدربين هو تزويد الشباب الجامعي بحزمة من المعلومات الأساسية، من أهمها، الأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، الحقوق والواجبات بين الزوجين، والتواصل الإيجابي، وتقبُّل الاختلافات، وإدارة الخلافات، وأساسيات الوالدية الإيجابية للحفاظ على التفاهم بين الزوجين، بالإضافة إلى جزء خاص عن الصحة الإنجابية من حيث أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، والمُباعدة بين الولادات.

وأضافت فارس أن جامعة جنوب الوادي هي الثامنة بعد إطلاق البرنامج بجامعات الإسكندرية وعين شمس والقاهرة وحلوان وبورسعيد وأسيوط والسويس وفقا للبرتوكول الموقع بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتعليم العالى.

وأوضحت فارس أن محتوى برنامج التدريب يشمل عقد عدد من الجلسات التى تتناول الأبعاد الإجتماعية والجوانب الصحية والشرعية فى العلاقات الأسرية وجلسة خاصة بالتعريف بالمنصة الرقمية لمودة والتى تم إطلاقها للتعلم عن بعد لضمان وصول المحتوى التوعوي لأكبر شريحة ممكنة من الشباب والمتزوجين بجودة عالية.

جدير بالذكر أن مشروع مودة كانت قد أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى بهدف الحفاظ على كيان الاسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة من خلال برنامج تدريبي تم اعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا ورفع وعى تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الفعال بما يساعد في حل الكثير من المشكلات.
انتهاء المحطة الثامنة لبرنامج "مودّة" بجامعة جنوب الوادى
انتهاء المحطة الثامنة لبرنامج "مودّة" بجامعة جنوب الوادى
انتهاء المحطة الثامنة لبرنامج "مودّة" بجامعة جنوب الوادى
انتهاء المحطة الثامنة لبرنامج "مودّة" بجامعة جنوب الوادى
انتهاء المحطة الثامنة لبرنامج "مودّة" بجامعة جنوب الوادى
انتهاء المحطة الثامنة لبرنامج "مودّة" بجامعة جنوب الوادى
انتهاء المحطة الثامنة لبرنامج "مودّة" بجامعة جنوب الوادى
انتهاء المحطة الثامنة لبرنامج "مودّة" بجامعة جنوب الوادى
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الكلمات المفتاحية

مودّة قنا جامعة جنوب الوادي التضامن

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