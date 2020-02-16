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تصل إلى 2500 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالمنارة

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:28 م
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عمرو دياب
عمرو دياب
مي مرسي
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يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة 28 فبراير المقبل الساعة الخامسة مساء تزامنا مع اختفالات عيد الحب في مركز المنارة الدولي بالتجمع.

وكشفت ِالشركة المنتجة أسعار تذاكر الحفل عبر أحد مواقع تصفح الإنترنت فتنقسم إلى تذكرة عادية وتبلغ سعرها 500 جنيه وإيرلي بيرد فان بت وتبلغ 750 جنيه وvibقوف ب1،500 جنيه وvib لوج ب 2،500 جنيه.

ويذكر أن آخر حفل" دياب" كان يوم 13 فبراير بالكويت بعد غيابه لسنوات.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذي يضم 14 أغنية منها "هيعيش يفتكرني،عم الطيب،يا روقانك،جامدة بس،مكانك في قلبي".
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يا روقانك عمرو دياب سهران المناره أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

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