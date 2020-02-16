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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:59 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 16/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || النظام السوري يعلن سيطرته على غرب مدينة حلب
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أعلن النظام السوري، مساء اليوم الأحد، أنه سيطر وبشكل كامل على كل من القرى والبلدات غرب مدينة حلب، حسبما نقبت وسائل إعلام سورية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تستعين بطائرات الدرون لمواجهة "كورونا"

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أعلنت جمهورية الصين الشعبية، مساء اليوم الأحد، أنها استعانت بالطائرات الدرون لمواجهة فيروس كورونا الجديد، مستخدمة طائرات مجهزة بتقنية التصوير الحراري يمكن بها اكتشاف المصابين بالحمى في الهواء.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || محمكة ألمانية تؤيد قرار اعتقال 12 شخصًا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أعلنت محكمة ألمانية، اليوم الأحد، أنها أيدت قرارًا أصدره الادعاء الاتحادي باعتقال 12 شخصًا؛ للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة لليمين المتطرف للإطاحة بالنظام السياسي في البلاد، عن طريق تنفيذ هجمات تستهدف ساسة وطالبي لجوء.

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مدينة حلب محمكة ألمانية كورونا جديد فيروس كورونا الصين الاشتباة

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