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البطولة العربية.. "بن يوسف" يقود الإسماعيلي لخطف فوز مثير من الرجاء المغربي

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:57 م
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الاسماعيلي والرجاء
الاسماعيلي والرجاء
عبدالقادر عرابي
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حسم الإسماعيلي الفصل الأول من مواجهة نصف نهائي كأس الأندية العربية الأبطال "كأس الملك محمد السادس" بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي البطولة، والذي أقيم بملعب الإسماعيلية.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر التونسي فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

بدأ الشوط الأول بضغط كبير من لاعبي الرجاء بغية إحراز هدف مبكر يبعثر به أوراق المدرب الفرنسي ديدييه جوميز مدرب الإسماعيلي.

تسببت التوليفه الغريبة لجوميز بمنح الرجاء السيطرة، حيث لعب بثلاثي دفاعي في وسط الملعب مكون من محمد مخلوف ومحمد صادق ومحمود دونجا، واللعب بهمام طارق وفخر الدين بن يوسف على الأطراف.

أضاع سفيان رحيمي لاعب الرجاء فرصة غريبة في الدقيقة الثامنة، أطاح بها فوق العارضة.

فشل الإسماعيلي في تهديد مرمى الرجاء في الشوط الأول، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني نشط الإسماعيلي نسبياً، بعد أن أجرى جوميز تغييراً بخروج محمد مخلوف ودخول بيكيتي سيلفا، وهو ما أدى لنشاط كبير للدراويش.

في الدقيقة 52 منح الحكم العماني أحمد الكاف ركلة جزاء للإسماعيلي بمساعدة الـ"فار" بعد لمسة يد للاعب الرجاء والزمالك السابق حميد أحداد، سجلها فخر الدين بن يوسف بنجاح.

أضاع الرجاء فرصتين كبيرتين عبر بن مالانجو في الدقيقة 58 وحميد أحداد في الدقيقة 61.

تصدى محمد مجدي لهدف محقق في الدقيقة 64 من رأسية بن مالانجو من ركلة ركنية.

نشط الإسماعيلي نسبياً، وألغى الحكم هدفاً لمدافع الإسماعيلي محمد هاشم بداعي التسلل.

هدأت المباراة نسبياً في الدقائق المتبقية، والتي مرت دون جديد، ليحسم الإسماعيلي المباراة بهدف نظيف، في إنتظار مباراة العودة بمركب محمد الخامس.

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رياضة الرجاء الاسماعيلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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