



Support Egypt | رابط موقع دعم مصر tamwin “موقع وزارة التموين” لتسجيل رقم الموبايل وتحديث بيانات بطاقة التموين بالخطوات





رابط موقع دعم مصر ، الملايين من المواطنين يبحثون عن الرابط الرسمي لموقع دعم مصر من أجل تسجيل رقم الموبايل وتحديث بيانات بطاقة التموين من أجل ضمان الحصول على السلع التموينية ورغيف الخبز المدعم، حيث ناشدت وزارة التموين المواطنين الفترة الماضية بضرورة تسجيل الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة عبر الموقع الإلكتروني.





مازال موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين يستقبل طلبات المواطنين من أجل تسجيل رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة التموينية أو باحدى المستفيدين منها بشكل إلكتروني بسيط وميسر، وذلك حتى تتمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية بشكل ميسر.





زيارات ضخمة يستقبلها موقع دعم مصر الآن من قبل الاسر المصرية المستفادة من السلع التموينية، وهذا ما أصاب المسئولين عن الموقع بالقلق من تعطل الموقع، حيث يسعى الجميع لتسجيل رقم الهاتف المحمول مع بطاقة التموين من أجل الحصول على تواصل أسرع.





مازال الالاف بل الملايين من المواطنين المصريين يبحثون عن الموقع الرسمي لوزارة التموين من أجل تسجيل رقم الموبايل بشكل إلكتروني سهل وبسيط وفقا لتصريحات الوزارة، كما يقدم الموقع الكثير من الخدمات الالكترونية من أبرزها استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة.





رابط موقع دعم مصر

وخلال بيان رسمي أكدت وزارة التموين أنها اتاحت رابط موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg على شبكة الانترنت، حتى يتمكن المواطنين في جميع المحافظات المصرية من الدخول عليه وتسجيل رقم الموبايل وكذلك تحديث بيانات البطاقة التموينية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:





- عليك الدخول إلى موقع دعم مصر الرسمي التابع لوزارة التموين.

- اضغط على كلمة “سجل موبايلك”.

- ادخل الرقم القومي الخاص بك.

- ادخل رقم البطاقة التموينية الخاصة بك.

- ادخل رقم المحمول، على أن يكون مسجلًا في شركة الاتصالات باسم نفس الشخص صاحب البطاقة أو باسم أحد المستفدين.

- اضغط على كلمة “حفظ رقم المحمول”.





التموين توجه رسالة بخصوص تسجيل رقم الموبايل

صرح عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أن رقم الهاتف المحمول الذي سيتم تسجيله على موقع دعم مصر لابد أن يكون مسجلًا في شركة الاتصالات باسم الشخص صاحب البطاقة أو باسم أحد المستفيدين، وفي حالة تم تسجيل رقم موبايل غير مطابق لتلك المواصفات يتم تسجيل رقم خاص به مجددا لسهولة التواصل معه، موضحا أن الغرض من تلك العملية التأكد من هوية حاملي البطاقات التموينية، وضمان تحديث بياناتهم، حيث سيتم التواصل معاهم بعدة طرق منها إرسال رسالة صوتية على الرقم المحمول لإبلاغهم بأي شئ مهم.





Support Egypt | رابط موقع دعم مصر tamwin “موقع وزارة التموين” لتسجيل رقم الموبايل وتحديث بيانات بطاقة التموين بالخطوات