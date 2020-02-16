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إيفانكا ترامب تشيد بإنجازات السعودية في تحسين وضع المرأة (فيديو)

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:43 م
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إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
الفجر السعودي
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أشادت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانجازات المملكة العربية السعودية في تحسين وضع المرأة.

وأشارت إيفانكا ترامب، في كلمة ألقتها أثناء منتدى دولي منعقد في الإمارات، إلى أن السعودية غيرت قوانينها لاحترام حرية المرأة في التنقل والوصول إلى الخدمات الائتمانية والمالية.

وأعربت في كلمتها على منبر منتدى المرأة العالمي الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد، في دبي، عن رغبتها في تهنئة تلك الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما أجرته في العامين الماضيين من إصلاحات مهمة في هذا المجال.

ثم أشادت بتمرير البحرين تشريعًا خاصًّا بمنع التمييز في أماكن العمل، لافتة إلى أن المملكة الأردنية في الوقت نفسه ألغت القيود القانونية التي كانت تمنع النساء من العمل ليلًا.

ثم ذكّرت إيفانكا أن حكومة المغرب وسّعت حقوق المرأة في امتلاك الأرض، فيما تبنّت تونس قوانين ذات أهمية حرجة لمكافحة العنف المنزلي، وقالت: علينا جميعًا التصفيق ترحيبًا بهذه الإنجازات والتطورات.

في الوقت نفسه، حذرت من أنه لا يزال هناك كثير من العمل ينبغي أداؤه، مشيرة إلى أن نساء كثيرات في المنطقة يواجهن عوائق تمنعهن من دخول القوة العاملة وإطلاق مشاريعهن الخاصة في مجال الأعمال والوصول إلى طاقاتهن الكاملة وتقرير مستقبلهن بأنفسهن.


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منتدى المرأة العالمي فيديو جهود تهنئه ايفانكا ترامب المملكة المرأة الإمارات

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