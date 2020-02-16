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الجامعة العربية: توقيع اتفاقية سد النهضة نهاية الشهر أمر مطمئن للمصريين

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:56 م
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اللواء محمود خليفة
اللواء محمود خليفة
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، إن مصر حققت إنجازات كبيرة في الملف الأفريقي خلال رئاستها الاتحاد العام الماضي.

وأشار "خليفة"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه من المنتظر توقيع اتفاقية سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان نهاية الشهر الجاري برعاية أمريكية، مؤكدًا أنه أمر مطمئن جدًا للمصريين، وسيساهم في الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل.

وأكد مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، أن مصر حريصة على اتباع الحلول الدبلوماسية في حل أي أزمات تواجهها مع مختلف الدول.
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الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة الجامعة العربية اخبار اتفاقية

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