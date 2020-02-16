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"الصحة" تكشف أضرار ارتداء الطلاب الكمامة لفترة طويلة

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن استخدام الكمامات بشكل مستمر أمر خاطئ، وهذا ما أكدت عليه وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية الفترة الأخيرة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن ارتداء الطلاب الكمامة طيلة اليوم مضر بالصحة وفقًا لإرشادات منظمة الحصة العالمية، خاصة أن استنشاق الهواء بصورة مباشرة يقلل من الإصابة بالأمراض.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن الكمامات تستخدم في حالة المخالطة لمريض أو في حالة الضرورة فقط لا غير، مناشدًا المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية دون أي مبالغة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة مصر كمامة اخبار

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