بعد اعتزاله تأليف الأغاني.. صلاح عبدالله يتحدى أيمن بهجت قمر



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، ماشاءالله منور الدنيا ياعم صلاح" وأضاف آخر"اكيد طبعًا معاك مش هتقدر باقمر تسيب جمهورك هي في حاجة تحسسنا بالمشاعر غير أغانيك ياقمر يا عالي علينا".



ويذكر أن آخر أعمال صلاح عبدالله، فيلم "صندوق الدنيا"، الذي تدور أحداثة في إطار التشويق، وشارك في البطولة عدد كبير من الفناينن من ضمنهم الفنانة رانيا يوسف، وعلاء مرسي وفرح يوسف.

نشر الفنان صلاح عبدالله، صورة جديدة له تجمعه بالمؤلف أيمن بهجت قمر والفنان أحمد السعدني ومحمود البزاوي ومصطفى بسيط والشيف علاء وعمرو متولي، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر صلاح، خلال الصورة مرتدي"بدلة باللون الرصاصي".وعلق عبدالله، على الصورة قائلًا:"ولو الوحي أمر مش هتقدر ياقمر ودي رسالتي ليك وردي عليك يا أيمن يا بهجت قمر وصولوهاله ياولاد".