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خبير يكشف سبب عدم تراجع أسعار السلع رغم انهيار الدولار

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:48 م
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انهيار الدولار
انهيار الدولار
كساب أحد
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قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن المعروض من الدولار ارتفع الفترة الأخيرة بسبب زيادة الصادرات المصرية، والسياحة، ودخل قناة السويس، وتحويلات المصرين من الخارج، بالإضافة  لتراجع الواردات من السلع المستوردة. 

وتابع "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن عدم انخفاض الأسعار رغم تراجع الدولار بنسبة تزيد عن 20%، يرجع إلى اعتبار بعض التجار فرق سعر الصرف للعملة الأمريكية هامش ربح إضافي، مشددًا على ضرورة جلوس الدولة مع التجارة، وطلب منهم خفض الأسعار، معقبًا: "لازم الدولة تحمر عينها للتجار شوية" .

ولفت إلى أن انخفاض سعر الدولار أدى لخفض نسبة الفائدة على القروض، وهذا من شانه أن يزيد الأقبال عليها وفتح المزيد من المشروعات، زيادة فرص العمل، وبالتالي زيادة الضرائب، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وهذا بالتالي سينعكس على خفض الفوائد على الدين العالم.
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الكلمات المفتاحية

مراقبة التجار سعر الدولار رشاد عبده اسعار السلع

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