"الوزراء": نسبة الإنجاز في منطقة بنها الاستثمارية 95% (فيديو)



وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المنطقة تشمل على عدة صناعات مكملة لبعضها، لافتا إلى أن هذا التكامل يقلل تكلفة الإنتاج ويعيد بالنفع على المحافظة التي تقام فيها المنطقة الاستثمارية.



ولفت إلى أن المنطقة الاستثمارية في بنها نسبة الإنجاز فيها وصلت إلى 95% والفترة المقبلة سيتم طرح كراسات الشروط لبدء عملية التخصيص لراغبي الحصول على مصانع داخل المنطقة، مشيرا إلى أن جاري العمل في 11 منطقة استثمارية أخرى.



ونوه بأن المنطقة الاستثمارية في بنها تتميز أنها تقع على طريق الدائري- الإقليمي، وطريق بنها الحر، كما أنها قريبة من مصادر العمالة سواء في محافظة القليوبية أو المحافظات المجاورة.



كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إنشاء منطقة بنها الاستثمارية، مشيرًا إلى أنها ستوفر فرص عمل للشباب.وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن رئيس الوزراء تفقد منطقة بنها الاستثمارية وهي واحد من المناطق الاستثمارية التي تقيمها الدولة؛ حيث تضم مجمع صناعي متكامل.