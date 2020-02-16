عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا عن مصابي فيروس كورونا

أعلنت الصين، عن تراجع نسبة الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وكانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، أعلنت اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد فى أنحاء البلاد بلغ 1665 شخصا بنهاية السبت وذلك بزيادة 142 حالة عن اليوم السابق، وزاد عدد الوفيات فى إقليم هوبى بوسط البلاد 139 شخصا أمس السبت.



وارتفع عدد الإصابات بأنحاء الصين 2009 حالات مؤكدة يوم السبت ليبلغ العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس 68500 شخص حتى الآن.