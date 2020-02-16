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"الصحة" تكشف تفاصيل إجلاء المصريين من الحجر الصحي غدًا

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:43 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حالة المصريين العائدين من الصين مستقرة تماما، ولم تظهر أي حالات إصابة بينهم، معلنًا أنهم سيغادرون الحجر الصحي غدًا.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم تقسيمهم إلى مجموعات، ونقلهم إلى مقر إقامتهم، منوهًا بأنه سيتم متابعة حالتهم الصحية بعد مغادرتهم من خلال الإدارات الصحية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتم تطهير وتعقيم المكان الذي كان مخصص للحجر الصحي، من خلال وزارة الصحة والطب الوقائي، مؤكدًا أنه فور تعقيم المكان سيكون صالحا للاستخدام.
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الكلمات المفتاحية

كورونا الصحة الحجر الصحة

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