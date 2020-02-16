"الوزراء": وفرنا 5 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية (فيديو)

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إنشاء المناطق الاستثمارية في الدولة جزء من خطة الدولة للاهتمام بالقطاع الصناعي.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن قطاع الإنشاءات والمشروعات القومية وفر 5 ملايين فرص عمل على مدار الفترة ما بين 2014 إلى 2020، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى فتح مجالات جديدة لتوفير فرص عمل أخرى.



ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والتجمعاتال صناعية سيوفر فرص العمل لاسيما أن الصناعة هي القاطرة التي تستطيع أن تولد حجم فرص العمل الذي تحتاجه الدولة.

