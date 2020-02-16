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قبلة وهوت شورت.. روبي تغازل شقيقتها "حبيبة أختها"

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:37 م
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روبي
روبي
رشا عادل
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قبلة وهوت شورت.. روبي تغازل شقيقتها حبيبة أختها
نشرت الفنانة سميرة سعيد، صورة جديدة لها برفقة شقيقتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روبي، خلال الصورة تقبل شقيقتها وكانت مرتدية"هوت شورت باللون الاسود وقميص شفون باللون الاسود وكان شعرها قصير منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم" وظهر شقيقتها مرتدية"فستانًا قصير باللون الزيتي والاسود وكان شعرها قصير كيرلي منسدل".

وعلقت على الصورة قائلة:"حبيبة اختها يا اخواتي بحبها".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب احد متابعيها قائلًا:قمرات" وأضاف آخر"ربنا يخليكم لبعض".

ويذكر أن آخر أعمال روبي، مسلسل "اهو دا اللي صار"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في البطولة الفنانة سوسن بدر ومحمود البزاوي وأحمد داود.
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