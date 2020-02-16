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عزوز عادل لـ"الفجر الفني": "شخصية سبارس إضافة لي.. وبتشتم بسبب حربي"

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:12 م
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عزوز عادل
عزوز عادل
لمياء علي
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قال الفنان عزوز عادل، إنه سعيد بردود أفعال الجمهور حول شخصيته في مسلسل "الأخ الكبير"، حيث يجسد دور البلطجي "سبارس".

وأضاف "عزوز" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن الدور إضافة له لأنه لم يقدمه من قبل، والجمهور متفاعل جدًا مع الشخصية ويهاجموني في التعليقات بسبب خيانتي لحربي والذي يجسد شخصيته الفنان محمد رجب.

وتابع أن الأصداء إيجابية جدًا في الوسط الفني والسوشيال ميديا وهذه الضجة هو سعيد جدًا بها.

جدير بالذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور.
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