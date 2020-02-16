"الديهي": الدعاة أخطر على الدين من الملحدين



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن طارق الزمر، قائل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، يعيش حر طليق يتحدث ويتبجح من تركيا، عن إعادة الحركات الإسلامية.



وتابع، مخاطبًا طارق الزمر، وكافة أفراد التيار الإسلامي: "بصوا لأنفسكم في المراية، وأسالوا أنفسكم أنتم بجد مؤمن بما تقولوا، وتدعو لله أم للعصبية، الرياء واخد شغل جامد جدًا معاكم، فهمكم للدين شاذ ومعوج".



وأكد أن جميع المشايخ في تركيا وقطر وحتى الموجودين في مصر لديهم موكب سيارات ويتزوجوا 4 زوجات، وينتقدوا مواكب الرؤساء والحكومة، معقبًا: "لما تقولوا مالا تفعلون، أنتو عايزين الدنيا والأخرة، بتتزوجوا 4 في الدنيا وعايزين الحور العين في الجنة".



وشدد، على أن الدعاة أخطر على الدين من الملحدين؛ لكونهم يلووا الحقيقة، ويصدروا الفتاوى ويعملوا عكسها تمامًا.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن طارق الزمر، يدعو الحركات الإسلامية لإيجاد أشكال جديدة للوجود وإعادة ترتيب أوضاعها وبرامجها لاستمرار عملها وتحقيق أهدافها، معقبًا: "كنت انتظر طارق الزمر يخرج يعتذر عن زلاته مثل أبو إسحاق الحويني".