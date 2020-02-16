نشأت الديهي يفجر مفأجاة عن فوز "أردوغان" برئاسة تركيا



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه حصل على معلومات منذ ساعات يتم الكشف عنها لأول مرة، أن محرم إنجه تعرض لعملية ابتزاز غير مسبوقة، حيث تم خطف زوجته وابنته من قبل عصابات "أردوغان"؛ للضغط عليه وابتزازه، أما يعلن مبكرًا اعترافه بالهزيمة وفوز أردوغان، وإلا سيكون هناك اختفاء دائم لزوجته وابنته، وبعد ذلك تم ترضيته واحتواءه.



واستدل "الديهي" على ذلك، بغياب محرم إنجا 6 ساعات بعد بدء التصويت، واستباقه للنتيجة النهائية للانتخابات وإعلانه عن فوز "أردوغان" برئاسة تركيا.



كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن مفاجأة جديدة بشأن الانتخابات الرئاسية التركية السابقة التي نجح فيها رجب طيب أردوغان، والتي كان ينافسه بها محرم إنجه، والذي كان مدعوم ومرشح للفوز بالانتخابات، ولكنه اختفى تمامًا يوم التصويت على الانتخابات الرئاسية التركية.