بإطلالة تشبه مايكل جاكسون.. سميرة سعيد تخطف أنظار جمهورها

خضعت الفنانة سمير سعيد، لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بإطلالة تشبه مايكل جاكسون، ونشرت مجموعة صور من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت سميرة، خلال الصور مرتدية"جامبيسويت باللون الاسود وكان شعرها قصير مموج منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بنضارة شمس وعقد".





وعلقت سعيد، على الصور قائلة:"the voice senior".





ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"انتي الجمال كله" وأضاف آخر"الزين والأناقة والجمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جمالك ياديفا".







ويذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد، برنامج"ذا فويس"، الذي شاركته به كعضو لجنة تحكيم برفقة أحلام ومحمد حماقي، وهو برنامج لأكتشاف المواهب الغنائية.