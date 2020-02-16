محمد كيلاني يكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من "الآنسة فرح"

أعلن الفنان محمد كيلاني، أن الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" سيتم عرضه بعد رمضان القادم، وصرح بذلك من خلال نشر مجموعة صور جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد، خلال الصور مرتدي"قميص باللون الابيض وبليزر باللون الاسود وبنطلون جينز وقبعة وكوفية".



وعلق كيلاني، على الصور قائلًا:"طيب يا جماعه عشان الناس اللي بتسأل علي الجزء التاني من الآنسة فرح ان شاء الله هيبقى بعد رمضان وده عشان بس نضمن ان احنا نطلع بنفس الشكل والمستوي اللي كنا عليه يارب يعجبكم".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ربنا يوفقك يارب دائمًا ناجح" وأضاف آخر"منتظرين".



ويذكر ان آخر أعمال محمد كيلاني، مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنانة رانيا يوسف وأسماء ابو اليزيد وجيلان علاء وأحمد مجدي وهدى مجد.