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حسن عيد يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتة في مسلسل "أسود فاتح"

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:35 م
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حسن عيد
حسن عيد
رشا عادل
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بدأ الفنان حسن عيد، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "أسود فاتح" الذي يشارك به في رمضان2020، ويشارك في المسلسل الفنانة هيفاء وهبي وروجينا وشريف سلامة وأحمد الشامي ووفراس سعيد وأحمد فهمي وحنان سليمان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.


وكشف حسن، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه يجسد خلال مسلسل "أسود فاتح" شخصية "محامي" يدعى عادل ويعمل لصالح الفنان شريف سلامة الذي يجسد شخصية باسم "سيف" وهو الذي يقوم بتنفيذ كل أعمال "ٍسيف" موضحًا ذلك قائلًا"يعتبر انا الدراع اليمين لشريف سلامة في المسلسل".

وأشار عيد، ان فريق العمل انتهي من تصوير مشاهد داخل ديكور الفيلا واتجه للتصوير داخل ديكور الاساسي وهو ديكور الشركة.

ويذكر أن آخر أعمال حسن عيد، مسلسل "الزوجة18"، الذي شارك به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنان حسن الرداد.
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