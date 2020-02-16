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تعرّف على علي الحفصي وزير العلاقة مع البرلمان المقترح من الفخفاخ

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:42 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء أمس السبت 15 فيفري 2020، عن تركيبة حكومته، حيث إقترح الفخفاخ تعيين علي الحفصي عن حركة نداء تونس لتولي منصب وزير العلاقة مع البرلمان.

وفي ما يلي سيرته الذاتية : 

علي الحفصي الجدي هو رجل أعمال ويبلغ من العمر 53 سنة وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال ومتحصل على شهادة BTS في السياحة.   

شغل الحفصي منصب نائب أول لرئيس بلدية توزر سنة من 1995 إلى 2000، كما تقلّد منصب رئيس نقابة التوجيه السياحي سنة 1998 ورئيس لبلدية توزر سنة 2018.

وتمّ تعيينه في 2018 رئيسا شرفيا للمهرجان الدولي للواحات، والتحق بمجلس نواب الشعب سنة 2004 حيث شغل منصب رئيس لجنة العلاقات التونسية القطرية بمجلس نواب الشعب سنة 2004، كما انتخب عضوا بالمجلس سنة 2009 وسنة 2019.
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