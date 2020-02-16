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ننشر السيرة الذاتية لوزير النقل المُقترح من الفخفاخ

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:38 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء أمس السبت 15 فيفري 2020، عن تركيبة حكومته، حيث إقترح الفخفاخ تعيين عماد الحمامي عن حركة النهضة لتولي حقيبة وزارة النقل واللوجستيك.

وفي ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية : 

ولد عماد الحمامي في 19 أفريل 1964 ببني خلاد من ولاية نابل، وهو متخرّج من المدرسة الوطنية للمهندسين.

كان عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي بين 2011 و2014، كما تحمل العديد من المسؤوليات كرئاسة اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الباب السابع من الدستور وعضوية هيئة التنسيق وصياغة الدستور، وهو الناطق الرسمي باسم حركة النهضة منذ 2015.

عُيّن وزيرا للتشغيل والتكوين المهني في حكومة يوسف الشاهد في 27 أوت 2016 حتى 12 سبتمبر 2017، تاريخ تعيينه وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الحكومة ذاتها إلى حدود تاريخ 18 نوفمبر من نفس السنة، أين أصبح وزيرا للصحة دائما في حكومة الشاهد حتى 14 نوفمبر 2018.
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