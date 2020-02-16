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رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو مرشح لمنصب وزير الرياضة.. تعرّف على سيرته الذاتية

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:32 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء أمس السبت 15 فيفري 2020، عن تركيبة حكومته، حيث إقترح الفخفاخ تعيين أحمد قعلول عن حركة النهضة لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة.

وفي ما يلي سيرته الذاتية : 

أحمد قعلول من مواليد فيفري 1966 بنابل، وهو متحصل على إجازة في الفلسفة من جامعة محمد الخامس الرباط المغرب، وعلى ماجستير في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية جامعة سواس لندن المملكة المتحدة، ويعمل حاليا على إتمام بحث دكتوراه في جامعة سواس لندن المملكة المتحدة.

عمل كباحث فلسفة بجامعة ريدنغ المملكة المتحدة بريطانيا، وقام بإنجاز العديد من الأبحاث بكل من اللغة العربية والإنقليزية في مجال الفكر السياسي والفلسفي والدراسات الإسلامية (آخر بحث تم نشره باللغة الألمانية في مجلة نكسس انستتيوت عن الحضارة من حيث شروطها وعوامل استمرارها).

هو أستاذ محاضر في الإسلاميات بالأكاديمية الأوروبية للدراسات الإسلامية بلندن المملكة المتحدة، وشغل منصب مدير عام للفرع الأوروبي لشركة البلاغ للإنتاج والنشر والتوزيع.

أحمد قعلول هو مدرب لرياضة التايكواندو وعضو لجنة “الآداب”Ethics comittee بالاتحاد الدولي للتايكواندو، كما شغل منصب مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالشباب والرياضة (2012-2014)، ويشغل حاليا خطة رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو.
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