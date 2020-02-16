الأمن العام السعودي يدشن حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا".. صور

أعلن مدير الأمن العام السعودي، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم (الأحد)، تدشين الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" بمقر المركز الضبط الأمني "بالقدية" التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق.





وأكد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد بن أحمد الضبيب أن حملة أمنكم وسلامتكم هدفنا هي النسخة الثانية التي انطلقت للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم أثناء السير على الطرقات، وتحمل نفس المفاهيم والمدلولات، متمنياً الوصول لكافة فئات المجتمع لإعطائهم الإرشادات والتوجيهات لحمايتهم من الحوادث في الطرقات المرورية.





وأكد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق أن الطرق الخارجية والمستهدفة بتغطيتها قوات أمن الطرق عادةً تشهد حوادث جسيمة، راجياً في إيصال الرسالة التوعوية لكافة مستخدمي الطرق من سائقين ومرافقين إلى توخي السلامة والحذر، مؤكداً أن الحملة تستمر لمدة أسبوع في جميع مناطق المملكة بإشراف مباشر من أمراء المناطق.





من جانب آخر، تحدث قائد القوات الخاصة لأمن الطرق عن تطبيق مفهوم الأمن الشامل للقوات الخاصة لأمن الطرق كونها تعنى بهذا المفهوم عناية تامة، وذلك بتنبيه كافة مستخدمي الطرق بأضرار المخدرات والجرائم وغيرها من الأمور التي تخل بالمجتمع.





وكان الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي قد شاهد عرضا مرئيا يتحدث عن الحملة وأهدافها ونفذ جولة تفقدية لنقطة الضبط الأمني بالقدية، والتقى بمنسوبي القيادة، مستمعاً لمقترحاتهم وتطلعاتهم، موجهاً بسرعة إنجاز ما يتطلبه المركز للتسهيل على العابرين.



