طريق الزمالك في الكأس.. نادي مصر يهزم دجلة "2-1" ويتأهل لربع النهائي

نجح نادي مصر، في تحقيق مفاجأة جديدة في كأس مصر، عقب تأهله إلى ربع نهائي الكأس بعدما أقصى وادي دجلة بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

تقدم نادي مصر قبل نهاية الشوط الأول عن طريق الفرنسي ويلفيس فيرتادو في الدقيقة 44، قبل أن يتعادل وادي دجلة في الدقيقة 73 عن طريق رجب عمران.

وأحرز ويلفيس فيرتادو هدف نادي مصر الثاني في الدقيقة 85، ليقود فريقه للتأهل لربع نهائي البطولة، وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وسموحة.

وكان ناديا الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة قد تأهلا إلى ربع النهائي أمس السبت.