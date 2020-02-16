Advertisements
Advertisements
Advertisements

طريق الزمالك في الكأس.. نادي مصر يهزم دجلة "2-1" ويتأهل لربع النهائي

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

نجح نادي مصر، في تحقيق مفاجأة جديدة في كأس مصر، عقب تأهله إلى ربع نهائي الكأس بعدما أقصى وادي دجلة بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

 

تقدم نادي مصر قبل نهاية الشوط الأول عن طريق الفرنسي ويلفيس فيرتادو في الدقيقة 44، قبل أن يتعادل وادي دجلة في الدقيقة 73 عن طريق رجب عمران.

 

وأحرز ويلفيس فيرتادو هدف نادي مصر الثاني في الدقيقة 85، ليقود فريقه للتأهل لربع نهائي البطولة، وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وسموحة.

  

وكان ناديا الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة قد تأهلا إلى ربع النهائي أمس السبت.

Advertisements

أخبار تهمك

ثنائي دفاع برشلونة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك من اتحاد الكرة لاستدعاء صلاح لأولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مانشستر سيتي مهدد بسحب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دعوة مستعجلة لمنع محمد رمضان من إحياء أي حفلات

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير: جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مرتضى منصور يفتح النار على الأهلي من جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

رسميا.. ليفربول أول المتأهلين لدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

ناصر الخليفي يصفع ريال مدريد في صفقة مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

3 نصائح من رينيه فايلر لمهاجم الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب الخطيب.. استاد القاهرة يقترب من استضافة الأهلي وصن داونز

منذ ساعة و 26 دقيقة

فايلر يصدم رمضان صبحي قبل السوبر المصري

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة رينيه فايلر للزمالك في السوبر المصري

منذ ساعتين

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:50 م

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

08:37 ص

تقارير: جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح

02:20 م

ناصر الخليفي يصفع ريال مدريد في صفقة مبابي

12:47 م

بسبب الخطيب.. استاد القاهرة يقترب من استضافة الأهلي وصن داونز

03:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status