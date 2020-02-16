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"الوطني للنخيل" ينفي حظر توريد التمور السعودية لأمريكا

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:16 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكد المركز الوطني للنخيل والتمور في السعودية، عدم ما تداولته عدد من منصات التواصل والإعلام، بشأن حظر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية استيراد التمور السعودية.

وأوضح المركز في بيان صادر له اليوم الأحد، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تنشر على موقعها جميع الشركات "مصنّفة حسب الدولة"، التي لا تطبق شروطا ومواصفات الهيئة، كما تطلب من الشركات تقديم طلب الخروج من القائمة بعد تزويد الهيئة بإجراءات ضبط الجودة لعدم تكرار المشكلة.

ولفت إلى أن ما نشر يختص بإيجاد متبقيات مبيدات من نوع معين في إحدى عينات إحدى الشركات السعودية وكان ذلك في عام 2009 حسب التقرير المُحدث للهيئة.

وشدد على أنه يعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى سلامة التمور بشكل عام التي تباع بالأسواق المحلية أو المصدرة، آملين من الشركات التي ذكر اسمها بالتقرير أن يتم تحديث بياناتها لدى الهيئة، خاصةً أن البيانات معظمها من عام 2009.

وأشار إلى أن ما نشر يختص بإيجاد متبقيات مبيدات من نوع معين في إحدى عينات أحد الشركات السعودية وكان ذلك في عام 2009 حسب التقرير المحدث للهيئة.

وتابع: "آملين من الشركات التي ذكر اسمها بالتقرير أن يتم تحديث بياناتهم لدى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حيث أن البيانات معظمها في عام 2009".


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الكلمات المفتاحية

حظر المركز الوطني للنخيل السعودية التمور استيراد أمريكا

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