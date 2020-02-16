تعرّف على السيرة الذاتية لوزير التجارة المُقترح من الفخفاخ

أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء أمس السبت 15 فيفري 2020، عن تركيبة حكومته، حيث إقترح الفخفاخ تعيين القيادي بحركة الشعب محمد المسليني لتولّي حقيبة وزارة التجارة في حكومته المرتقبة.





ومحمد المسليني هو من مواليد جانفي 1956 بمارث من ولاية قابس، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، ومتحصل على الأستاذية في التصرف والمحاسبة من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس جوان 1979.





المسار المهني :





اشتغل في الشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ نوفمبر 1979 إلى غاية 31 جانفي 2016 حيث تدرج في المسار المهني والوظيفي بالمؤسسة وتقلد المسؤوليات التالية :





- أكتوبر 2008 مدير مكلف بمشروع النظام المعلوماتي في المحاسبة و المالية والشراءات والمخازن.





- مارس 2012 مدير مكلف بالتدقيق والمراقبة





- أفريل 2013 مدير مكلف بالمحاسبة والمالية ومتقاعد منذ تاريخ 01 فيفري 2016.





المسار السياسي:





إنخرط في النشاط السياسي التلمذي في المعهد الثانوي بقابس منذ 1973 ثم الحركة الطلابية منذ 1975 والتحق بحركة الشعب منذ تأسيسها، حيث تحمل مسؤولية عضو المكتب السياسي للحركة منذ سبتمبر 2013 وأعيد انتخابه في الخطة ذاتها بعد مؤتمر الحركة في 2017، حيث تم تكليفه بمهمة العلاقة مع الأحزاب وبالتعبئة والتنشيط الداخلي وإسناد نواب الحركة خاصة في المسائل الاقتصادية والمالية.