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من هو عضو النهضة المرشّح لوزارة الصحّة؟

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:11 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء أمس السبت 15 فيفري 2020، عن تركيبة حكومته، حيث إقترح الفخفاخ تعيين عبد اللطيف المكي وزيرا للصّحة في تشكيلته الحكومية.

وعبد اللطيف المكّي من مواليد 27 أوت 1962 بالقصور، طبيب ورجل سياسي عضو حركة النّهضة، تحصّل على شهادة في الكيمياء البيولوجيّة وأصبح طبيبا بعدها.

إثر ثورة 2011، ترأّس قائمة حركة النّهضة في دائرة الكاف خلال إنتخابات سنة 2011، إنتخب وأصبح نائبا في المجلس في ديسمبر 2011، ثمّ أصبح وزير الصّحة في حكومة حمّادي الجبالي، وتخلّي عن منصبه في المجلس في أفريل 2012، وبقي وزير الصّحة في حكومة علي لعريّض.

ويذكر بأن عبد اللطيف المكي متزوّج و أب لأربعة أطفال.
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