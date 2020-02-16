من هومُرشح الفخفاخ لوزارة البيئة؟

أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء أمس السبت 15 فيفري 2020، عن تركيبة حكومته، حيث إقترح الفخفاخ تعيين شكري بلحسن وزيرا للبيئة في تشكيلته الحكومية.





وشكري بلحسن هو من مواليد سنة 1972 بسوسة، حاصل على الاستاذية في الحقوق وشغل خطّة متفقد لدى المصالح الماليّة.





عيّن واليا في بنزرت سنة 2011 والمهديّة سنة 2015، ثمّ كاتبا للدولة مكلّفا بالشؤون المحليّة سنة 2016 في حكومة يوسف الشاهد.





وفي سنة 2018، تمّ تعيينه وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلّفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.