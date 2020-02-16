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وزير الرياضة والخطيب يضعان حجر أساس فرع الأهلي القاهرة الجديدة

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:05 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عصر اليوم الأحد بوضع حجر أساس فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، وبحضور العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي خالد الدرندلي أمين الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بوضع حجر أساس فرع جديد لنادى القرن، مشيرًا إلى أن الفرع الجديد يعد اضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية وسيساهم بلا شك في إعداد أجيال من الأبطال الرياضيين ترفع علم مصر في مختلف المحافل الرياضية.


من جانبه، أكد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سعادته بحضور وزير الشباب والرياضة لوضع حجر أساس فرع جديد للنادي الأهلي مؤكدًا أن وزير الشباب والرياضة داعم للمنشآت الرياضية الجديدة.

وأضاف الخطيب أن الفرع الجديد سيكون إضافة قوية للنادي الاهلي وأعضاءه في للحفاظ على قيمة ومبادئة وأخلاقة التي طالما عرف بها.

ويعتبر فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة هو رابع فروع النادي بعد فرع الجزيرة، وفرع مدينة نصر، وفرع الشيخ زايد، وصمم النادي الأهلي فرع النادي بالتجمع الخامس بمخطط عام وفق أفضل التصميمات الهندسية والتي من خلالها تلبى كافة الاحتياجات الخاصة بخدمة الأعضاء وينتهي تنفيذ الفرع في غضون عام من الآن.

وتقدر المساحة الاجمالية لفرع الاهلي بالقاهرة الجديدة ما يقارب 50 فدانا ويشمل عدد 2 ملعب كرة قدم قانوني كبير، 4 ملعب خماسي، 4 ملاعب كرة يد، 4 ملاعب للكرة الطائرة، 4 ملاعب لكرة السلة، 6 ملاعب تنس أرضي، ومجمع حمامات سباحة تحتوى على حمام سباحة أوليمبي وحمام غطس، صالة مغطاة، بالاضافة إلى مبنى للإسكواش، وحدائق للأعضاء، ومنطقة لألعاب الأطفال.

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