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تشكيل أستون فيلا ضد توتنهام.. مشاهدة البث المباشر لمباراة أستون فيلا وتوتنهام live
الأحد 16/فبراير/2020 - 04:01 م
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أحمد عصام
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أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون
فيلا عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق توتنهام هوتسبير في المباراة
التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون
من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : بيبي رينا.
خط الدفاع : جيلبرت - هاوس - انجيلز - كونسا
- تارجيت.
خط الوسط : دوجلاس لويز - درينكوتر - جريليتش
- انور الغازي.
خط الهجوم : ساماتا.
وخسر فريق أستون فيلا المحترف في صفوف الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في الجولة الماضية من فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويتواجد الثنائي المصري على مقاعد بدلاء فريق أستون فيلا.استون فيلا و توتنهام الساعة 4 علي قناة 2
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