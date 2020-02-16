تشكيل أستون فيلا ضد توتنهام.. مشاهدة البث المباشر لمباراة أستون فيلا وتوتنهام live

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق توتنهام هوتسبير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : بيبي رينا.

خط الدفاع : جيلبرت - هاوس - انجيلز - كونسا - تارجيت.

خط الوسط : دوجلاس لويز - درينكوتر - جريليتش - انور الغازي.

خط الهجوم : ساماتا.

وخسر فريق أستون فيلا المحترف في صفوف الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في الجولة الماضية من فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويتواجد الثنائي المصري على مقاعد بدلاء فريق أستون فيلا.

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