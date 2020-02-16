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من هي وزيرة تكنولوجيات الاتصال المقترحة من الفخفاخ؟

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:59 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء أمس السبت 15 فيفري 2020، عن تركيبة حكومته، حيث إقترح الفخفاخ تعيين ﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺒﻲ لتولّي وزارة تكنولوجيات الاتصال.

ولبنى الجريبي (47 سنة) هي سياسيّة وعضو سابق في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، شغلت عددا من الخطط صلب المجلس التأسيسي، أهمها نائبة رئيس اللجنة التأسيسية "التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور".

وهي أستاذة جامعية وباحثة بالمدرسة الوطنية للهندسة الإعلامية بجامعة منوبة منذ سنة 2003 وبعدد من الجامعات الفرنسية.

تحصلت على شهادة مهندسة في منظومة المعلومات من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بليون بفرنسا ثم على الدكتوراه في منظومة المعلومات والذكاء الاصطناعي من نفس المعهد سنة 2001.
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